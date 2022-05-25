Pehlivan AKP'nin seçim kurulları planını yazdı: İktidarın seçim oyunu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP iktidarının seçim kurullarının üyelerini değiştirme hamlesine ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

Pehlivan, "Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek? Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan “istenilmeyen”hâkimler Yaz Kararnamesi’yle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hâkim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?" diye sordu.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"17 Haziran Cuma günü Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesi’ni açıklayacak. O gün çok kapsamlı bir listenin yayımlanacağı ve beş bine yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceği ileri sürülüyor.

İşte bu kararname, adalet komisyonlarında yapılacak seçim kurulu kuralarını da yakından ilgilendiriyor. Zira, bir hâkimin seçim kuruluna girmeye hak kazanması için o il ya da ilçede görevini yapıyor olması gerekiyor.

Kulislerde konuşulan senaryo tam da burada devreye giriyor. Soruluyor ki, ya seçim kurulları kararnameden sonra belirlenirse ne olacak? Öyle ya, bir hâkimin başka yere atanmasıyla, orada görevine başlaması arasında süre geçiyor. “Mehil müddet” denilen bu süreç bazen 15 günü buluyor. O sırada hâkim ne mevcut bulunduğu ne de yeni atandığı ilin veya ilçenin yargı mensubu oluyor. Arafta kalıyor.

Bakın, YSK’nin seçim yasası değiştikten sonra 13 Nisan’da aldığı kararın üçüncü sayfasında ne yazıyor:

“Bir hâkimin, o yer hâkimi sıfatını kazanabilmesi için atanması yeterli olmayıp görev yerine gelerek işe başlamış olması gerekir. Bu nedenle, önceden ataması yapıldığı halde çeşitli nedenlerle atandığı il veya ilçedeki görevlerine başlamamış hâkimlerin, kurullar oluşturulduktan sonra gelerek görevlerine başlamış olmaları seçim kurullarında değişiklik yapılmasını gerektirmez.”

Demem o ki...

Şu sorular tartışılıyor:

Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek?

Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan “istenilmeyen”hâkimler Yaz Kararnamesi’yle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hâkim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?

Kimilerine göre, seçim kurulları çok da hayati önemde değil. Kimilerine göre ise özellikle büyük illerdeki sandık kurullarının oluşumunda ve yapılacak itirazlarda hayati öneme sahip.

Sonuçta, tüm ülkedeki seçim kurullarında görevli 1400 başkan ve üyenin değişiminden bahsediyoruz. Değişimin 6 Temmuz’a kadar hangi gün yapılacağı ve 17 Haziran’daki HSK kararnamesiyle eşgüdümü iktidarın seçim planını daha da netleştirecek."