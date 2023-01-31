'Seçim tarihi netleştiğinde Suriye’ye yönelik yeni bir operasyon başlatma hazırlığı var'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Buldan, "AKP-MHP ittifakının seçim kampanyasının birinci ayağı, ifade ettiğim gibi siyasi kumpaslardır. Kampanyalarının diğer ayağı ise savaş politikasıdır" dedi.

Buldan, "Mart başlarında seçim kararı kesinleştikten sonra Suriye’ye yönelik yeni bir operasyon başlatma hazırlığını yaptıkları artık sır değildir. Çünkü seçim meydanlarında halka verebilecekleri bir vaatleri yoktur, kalmamıştır. Halkın sorunlarına yönelik bir çözümleri hiç yoktur. Topluma yaşattıkları açlığın, yoksulluğun üzerini savaş siyasetiyle örtmek istiyorlar. Tüm kamuoyu ve muhalefet özellikle bu gerçeğin farkına varmalıdır. Türkiye’de kurulacak seçim sandıklarının kampanyasını Suriye üzerinden yürütmeye hazırlanan bir iktidar ve ortağı ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Buldan, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı’nın gündemine bakıyoruz, AKP Genel Başkanını yeniden Cumhurbaşkanı adayı yapma telaşı içinde olduklarını görüyoruz. Yurttaşın geçimi ve sofrası bunların gündeminde yoktur. Evet, anayasaya göre 3’üncü kez aday olamazsın Erdoğan. 3’üncü kez aday olamazsın. Çok açık ve nettir. Adaylığı meşru değildir. Buradan tarihe not geçmek istiyoruz. Aday olduğu taktirde meşruluğu olmayan bir adayla karşı karşıya kalacağımızı Türkiye halkları görmeli ve bilmelidir. Ama anayasayı takmayacakları da ortadadır. AKP Genel Başkanı, yeniden aday olabilmek için ‘kronometre 2018’de sıfırlandı’ dedi biliyorsunuz. 2018 öncesi yaptığı cumhurbaşkanlığı görevini kendisi yok saydı. Bu çok açık bir şekilde ifade edildi. Bu sayılmaz diyor. Yani kendi kendisini sıfırlıyor. Sıfırlamada usta olduklarını biliyoruz."