'Seçim tarihi netleşti, Erdoğan Meclis'i feshedecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Aralık’ta Saray’da buluşmuş, görüşmede seçim gündemi ele alınmıştı.

Görüşme sonrası toplanan AKP MYK'da Kurban Bayramı, üniversite sınavı ve hac gündemi nedeniyle 18 Haziran'da yapılacak seçimi 14 Mayıs'a alma fikrinin öne çıktığı ve bu yönde bir karar alındığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, muhalefetin 6 Nisan’dan sonra yapılacak bir seçime kapıları kapattığının bu nedenle “öne çekilmiş seçim” için TBMM kararının baz alınmayacağına işaret edilirken, bu nedenle Erdoğan’ın anayasal hakkını kullanacağı ve “parlamentoyu feshedeceği” ifade ediliyor.