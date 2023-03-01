Seçim tarihi netleşirken anketten çıkan çarpıcı sonuç: Deprem ilk kez soruldu

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük depremle yıkıldı. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketi, depremin seçmen oyuna etkisini ortaya koydu.

Buna göre, kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranı yüzde 27 olarak kayda geçti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 33,7 oldu. Ankette MHP ise baraj altında kaldı.

Yüzde 41’lik kesim ise yakınlarının ya da kendisinin deprem bölgesinde olmadığını, depremden etkilenmediğini dile getirdi.

'Kurumlar üzerine düşeni yapsaydı daha az kayıp olurdu'

Katılımcılara "Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili hangi ifade görüşlerinizi en iyi yansıtır?" sorusu yöneltildi. Gazete Duvar'ın aktardığına göre katılımcıların yüzde 82'si kurumlar üzerine düşeni yapsaydı depremin çok daha az kayıpla sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi. Sadece yüzde 18'lik kesim "depremin yüzyılın felaketi olduğu ve alınacak tedbirlerin fayda etmeyeceği" görüşünü ileri sürdü.

Katılımcılara "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yıkım konusunda en büyük sorumlunun kim olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 34’ü depremdeki hasarın en büyük sorumlusunun müteahhitler olduğunu düşünüyor. Müteahhitleri yüzde 28 ile hükümet, yüzde 18 ile belediyeler takip ediyor.

Yüzde 45 'başarısız' dedi

"Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki afet yönetimi konusunda hükümeti ne derece başarılı buldunuz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 34'ü hükümetin çok başarısız olduğunu düşünüyor. Buna “başarısız” değerlendirmesinde bulunanlar da eklendiğinde oran yüzde 45’e yükseliyor.

Diğer taraftan toplumun yüzde 38’i hükümeti afet yönetim sürecinde “başarılı” veya “çok başarılı” görüyor.

Afet yönetiminde hükümetin başarısız olduğunu düşünenlerin en yüksek oranda olduğu seçmen grubu yaklaşık yüzde 90 ile HDP olurken, en düşük olarak yaklaşık yüzde 17 ile AKP oldu.

65 yaş üstü grubundaki katılımcılar hükümeti bu konuda yaklaşık yüzde 57 ile çok başarısız ve başarısız olarak değerlendiriyor.

Çok başarılı ve başarılı olduğunu düşünenlerin en yüksek olduğu grup ise yaklaşık yüzde 45 ile 45-54 yaş grubu.

Dayanışmaya güveniliyor

"Afet yönetimi konusunda sayacaklarıma ne derece güveniyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise dikkat çekici.

Katılımcılar yüzde 87 ile en çok gönüllü yardımlarına, bir başka deyişle toplumdaki dayanışma duygusuna güveniyor. TSK ise yüzde 79 ile ikinci olarak en çok güvenilen kurum oldu.

Üçüncü olarak ise yüzde 76 ile Ahbap Derneği sıralamayı takip etti.

Katılımcıların yüzde 60'ı 'depremzedeler otellerde kalmalı' dedi

"Deprem sonrası afetzedelerin KYK yurtlarında kalması için uzaktan eğitime geçilmesi kararını destekliyor musunuz?" sorusunun sorulduğu katılımcıların yüzde 60'ı afetzedelerin otellerde kalması gerektiğini düşünüyor.

Hükümetin verdiği kararı destekleyenlerin oranı ise yüzde 35 seviyesinde.

"Haziran 2023’te yapılacak genel seçimlerle ilgili hangi ifadeye katılırsınız?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 71 ile büyük çoğunluğu genel seçimlerin vaktinde yapılması gerektiğini düşünüyor.

Yüzde 29’luk kesim ise seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söylüyor.

Seçimler için çarpıcı sonuç

Deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, 2023 seçimleri de gündemin en çok konuşulan olaylarından biri. Bu kapsamda katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 33,7 oldu.

CHP'nin oy oranı ise yüzde 25,8 oldu.

Üçüncü parti olan İYİP'in oy oranı yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti.

HDP'nin oy oranı yüzde 11,2 olarak çıktı.

Kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranı yüzde 27 olarak kayda geçti.

CHP'nin oy oranı ise yüzde 20 seviyesinde.

İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10,1 olarak ölçüldü.

HDP'nin oy oranı yüzde 8,5 olarak kayda geçti.

MHP'nin oy oranı ise yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

Yüzde 13,9'luk kararsız seçmen ile yüzde 9,9'luk "oy kullanmayacağım" diyen seçmen ise dikkat çekti.