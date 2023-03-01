Araştırma şirketi Erdoğan-Kılıçdaroğlu anketinin sonucunu açıkladı

Yöneylem Araştırma, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkının iki yıllık seyrini paylaştı. Ankete göre, Şubat 2021'de Erdoğan'ın 12 puan gerisinde olan Kılıçdaroğlu, son anket itibariyle 5 puan önde.

Anket sonucuna göre Şubat 2021'de Erdoğan yüzde 41, Kılıçdaroğlu ise yüzde 29 oy oranına sahipti. Son yapılan ankete göre ise Kılıçdaroğlu yüzde 46,2, Erdoğan ise daha önce yüzde 38'lere kadar inmesine rağmen yine yüzde 41 oy oranına sahip.