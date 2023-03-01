Adnan Oktar'ın meşhur villasının yeni sahibi 'çok şaşıracaksınız' diye duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör 'Adnan Oktar'ın villasını kim aldı' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Öğrendiğime göre Abramoviç, Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın alıyor.

Kimin villası derseniz… Biliyorum çok şaşıracaksınız. Hani, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villa vardı ya… 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı. İşte orası" diyen Güngör, "Şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmiyorum… Israr ettim, söylemediler… Ama geçen sene konuşulan rakamlardan çok daha yüksek bir fiyata anlaşma sağlandığından eminim…" ifadesini kullandı.