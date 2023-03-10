Seçim tarihi açıklandı: Millet İttifakı’ndan ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını Saray’da imzaladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin buna ihtiyacı var

Afet bölgesinde bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını; “Hayırlısı olsun, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun” sözleri ile değerlendirdi.

Karamollaoğlu: Zamanı artık gelmiştir

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından sosyal medyadan ilk tepki Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan geldi. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayırlı olsun. Yaşanabilir bir Türkiye’nin zamanı artık gelmiştir” ifadesini kullandı.