Seçim sonucuna itiraz etmişti: Bolsonaro'nun partisi hem suçlu hem borçlu çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Lula da Silva'ya kaybettiği 30 Ekim devlet başkanlığı seçimlerinin 2. turunda kullanılan oyların kısmen geçersiz sayılması talebi kabul görmedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bolsonaro'nun üyesi olduğu Liberal Parti'ye ilk turda Kongre'yi kazanırken şikayetçi olmadığı elektronik oylama makinelerinin devlet başkanlığını kaybettiği ikinci turda arızalı olduğunu kanıtlaması için 24 saat veren Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, sürenin dolmasının ardından, Liberal Parti'nin 'mahkemeye kötü niyetle başvurduğu' gerekçesiyle talebi reddetti.

'Yanlış savlar var, kanıt yok'

De Moraes, 'Liberal Parti'nin dava başvurusunda, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçim sonucunu kabul etmeyen taraftarlarının suçlu ve anti-demokratik hareketlerini teşvik etmeyi amaçlayan kesinlikle yanlış savlar bulunduğunu, iddiasını destekleyici kanıtların ise tamamen eksik olduğunu' söyledi.

'Demokratik hukukun üstünlüğüne bariz saldırı'

Daha önce de Bolsonaro aleyhine kararlar almış Mahkeme Başkanı, partiyi, karayollarını kesen ve ordu kışlalarının önünde toplanıp Bolsonaro'nun iktidarda kalması için askeri müdahale çağrısında bulunan destekçilerinin 'protestolarını körüklemeye çalışmakla' suçladı. Dava başvurusunun da 'demokratik hukukun üstünlüğüne bariz şekilde saldırı olduğunu ve vahim tehditle şiddetten sorumlu olan suçlu ve anti-demokratik hareketleri teşvik etmek amacıyla pervasızca sunulduğunu' iddia etti.

Para cezası ve soruşturma açılması emri

Liberal Parti'nin liderliğindeki koalisyona 4,2 milyon dolara denk gelen 22,9 milyon real para cezası kesen de Moraes, parti lideri Valdemar da Costa Neto ile partinin oy makinelerinin denetlenmesi için tuttuğu Yasal Oy Enstitüsü isimli şirketin başkanı hakkında soruşturma emri de verdi.