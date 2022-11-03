Bolsonaro, destekçilerine yol kapatma eylemlerini durdurma çağrısı yaptı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yayınladığı videoda, seçimleri kaybetmesi üzerine destekçilerinin başlattığı yol kapatma eylemlerinin ülke ekonomisine zarar verdiğini ve insanların özgür dolaşım hakkını ihlal ettiğini söyledi.

Takipçilerine yollarda değil meydanlar gibi halka açık alanlarda gösteri yapma tavsiyesi veren Bolsonaro, "Başımızı dik tutmalıyız. Gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanır, demokratik oyunun bir parçasıdır." dedi.

Bolsonaro, seçim sonuçları nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Hepinize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yolları açın, bu meşru gösterilerin bir parçası değil. Brezilya'da yolların kapatılması, anayasamızda bulunan, insanların gelip gitme haklarını ihlal ediyor. Hem ekonomiye zarar veriyor hem de diğer insanların hakların saygı duymak lazım." açıklamasında bulundu.

- Sao Paulo'da bir araç göstericilerin arasına daldı

Öte yandan, ülkenin Sao Paulo eyaletine bağlı Mirassol kentinde düzenlenen yol kapatma eyleminde bir araç göstericilerin arasına daldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gri renkli bir arabanın birçok göstericiyi götürdüğü ve bazılarının üzerinden geçtiği görülüyor.

Ülke basınında çıkan haberlerde, olay nedeniyle aralarında 2 çocuk ve 3 polisin bulunduğu 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu arada ülke çapında yapılan yol kapama eylemlerinin 16 eyalette devam ettiği ve eylemin yapıldığı 732 yolun yeniden açıldığı duyuruldu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada Bolsonaro gösterilerin "seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu" olduğunu söylemişti. Bolsonaro "Cumhuriyet'in başkanı ve yurttaşı olarak Anayasa'nın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim" diyerek seçim sonuçlarını tanıdığının sinyalini verdi.

Sonuçların açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri yol kapama eylemlerine ve ülkenin çeşitli eyaletlerinde ordu karargahlarının yakınında, orduyu müdahaleye çağıran gösteriler düzenlemişti. (AA)