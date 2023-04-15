Seçim sonrası dolar tahmini açıklandı

Amerikan yatırım bankası JPMorgan Türk Lirası’nın 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra hızla değer kaybedebileceği ve 1 doların 30 TL’ye yaklaşabileceği tahmininde bulundu. Reuters’ın konuya ilişkin haberinde "seçimlerin yabancı yatırımcı için de dönüm noktası niteliği taşıdığı" yorumu yapıldı.

VOA Türkçe'nin aktardığı haberde, JPMorgan uzmanları sonuçlardan bağımsız olarak makro düzenlemelerin beklendiğini söyledi; ancak enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının arttırılması gibi daha geleneksel politikalara ne kadar bağlı kalınacağı konusunda iki farklı senaryo ortaya koydu.