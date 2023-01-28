Seçim öncesi yeni YSK tehlikesi

YSK'nın üye yapısının büyük oranda yenilenmesinin ardından tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “YSK’nin cumhurbaşkanının ve Adalet Bakanının sözünden çıkmayacak kişilerden kurulmuş olması siyasi tercihtir. YSK Başkanı Sayıştay Başkanı’nın kardeşidir. Yani iktidarın tercih ettiği bir bürokrattır. Ayrıca yeni üyelerden Serdar Mutta, Erdoğan’ın hemşerisidir. 2019’da yaşananlar ortada. Seçimde her önlemi alacağız. Oyları heba ettirmeyiz. Ayrıca iktidarın bu tercihleri niye yaptığını da bilmeyecek kadar saf değiliz" açıklamasında bulundu.