Seçim öncesi kıyak: AKP'li belediyelerin metro projelerini bakanlık devraldı

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca devralınmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda devralınan projeler şöyle:

Bursa Üniversite-Görükle uzatma hattı.

Kocaeli kuzey hafif raylı sistem hattı 1. aşama.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait proje kapsamındaki Adapazarı-Serdivan raylı sistem hattı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait raylı sistem hattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait raylı sistem hatları araç alımı.

Muhalefetin yönetimindeki projelere onay engeli

İktidar, 2019'da başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi kaybetmesinin ardından metrolara yönelik adım atmıştı.

Ankara’da bakanlığa devrilen metro için doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden kesinti yapılmıştı. İstanbul'da da Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap metrosu yaklaşık iki yıl boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca onay beklemişti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Metrosu 2. Etabı’na, ''borçlanma kriterlerinin uygun olmadığı'' gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmemişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin metrosu projesi için 900 milyon liralık borçlanma yetkisini 16 Ağustos 2021'de Büyükşehir Belediye Meclisi'nden almış, ancak borçlanma yetkisi yaklaşık 24 aylık beklemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca geçen Ağustos'ta onaylanmıştı.