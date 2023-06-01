Seçim kutlamalarında başına kurşun isabet eden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yapılan kutlamalarda açılan ateş sonucunda başından vurulan Emirhan Gelgir hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, 14 yaşındaki Gelgir, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, kentte yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.

Açılan ateşle, Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan Gelgir başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Gelgir, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Emirhan Gelgir'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verildi. Gelgir'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.