Seçim kulisi: Gündemde olan iki tarihi açıkladı

AKP'nin etkin isimlerinden biriyle görüştüğünü belirten Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim için 30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündemde olduğunu ifade etti.

Sarıkaya yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin konuyla ilgili etkin isimlerinden biri ile dün sohbet ederken 14 Mayıs konusunda beklentinin yüksek olduğunu belirtti ve ikinci turu da düşünerek ilk sandığı 30 Nisan olarak da planladıklarını belirtip ekledi:

'Her ikisine göre tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu da bu konuda hazır. Eğer 30 Nisan olursa, ki planımız o yönde seçim takvimini 6 Mart’ta başlatırız; 55 günde tamamlanır. Eğer 14 Mayıs’ta ilk turu planlarsak da 20 Mart tarihi seçimin başlangıcı olur; bu durumda da 56 günde seçime gidilir…'

Seçim için 60 günlük süre öngörülmüş olsa da bunu kısaltma yetkisi Milletvekili Seçimi Kanunu (Mad:9) gereği YSK’nın elinde; geçmişte 45 ve 52 günde de seçime gidildiği oldu. Dolayısıyla 30 Nisan’da yapılması durumunda seçime en fazla 4 ay, Mayıs’ta olması durumunda da 4,5 ay bulunuyor; zaten herkes de hesabını buna göre yapıyor."