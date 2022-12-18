AKP'li siyasetçi seçimler için oran verdi: 'Ama kim kazanır bilmiyorum'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Cumhuriyetin 100. yılına girilirken yapılacak oylamayı iktidar da muhalefet de 'kader seçimi' olarak nitelendiriyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ekonomik tablodaki bozulmaların, en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak getiren karar gibi toplumda gerilimi tırmandıran adımların neye yol açacağını kimse bilmiyor.

Seçim sürecinde HDP kapatma davasında atılacak bir adımın da olumlu-olumsuz hesaplarını yapanlar var. Tüm bunları değerlendiren AKP'li bir siyasetçi seçim için iki tarafa da şans verdiğini belirterek, "Bu seçim 48-52 bitecek ama kim kazanır bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.