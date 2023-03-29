'Seçim güvenliğine ilişkin endişelerin giderilmesi' için öneri verildi: AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

HDP Grubu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçim güvenliğine ilişkin endişelerin giderilmesine yönelik genel görüşme önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

HDP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Murat Çepni, “Seçimlere gidiyoruz, seçimlerin sonucunun ne olacağını göreceğiz, seçimlerde beklentilerin ne olacağını da göreceğiz. Ama bütün bu süreçte en çok tartışılan meselelerden bir tanesi de seçim güvenliği meselesidir yani halkın iradesinin gasp edilip edilmeyeceği meselesidir. Bir taraftan yalan, kara propaganda, eşitsizlik, hamaset koşullarında halkın iradesinin yansıması engellenmeye çalışılırken bir diğer taraftan da seçim öncesinde ve seçim sırasında yansıyan iradenin hangi yol ve yöntemlerle gasp edileceği kaygısı tartışılıyor. Seçim güvenliği meselesi AKP’li yıllarda tavan yapmış bir mesele çünkü AKP’nin hem seçimlerde hem de diğer bütün politikalarında ortaya koyduğu ustalık dönemi diye tarif edilen hırsızlık süreci bunu tartışmayı fazlasıyla gerektiriyor” dedi.

'Erdoğan 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' demişti'

Çepni, 2017 Anayasa referandumu sürecini hatırlatarak şunları söyledi:

“Siyasi meşruiyet seçimlerle güncelleniyor, buna inanılıyor fakat gelin görün ki eşitsizliklerle donatılmış bir seçim sürecinde neyin ne olacağını yine halkın kendisi belirleyecek. Örneğin, 2017’de, Anayasa referandumunda AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ demişti ve mühürsüz oylar sayılmıştı. Yine, 2018 seçimlerine OHAL koşullarıyla girmiştik, kayyum atanan belediyelerin tüm imkânları iktidar tarafından kullanılmıştı. Yine, sandık birleştirme yöntemiyle 200 bine yakın yurttaşımızın, insanımızın iradesi gasp edilmişti, yönlendirilmeye çalışılmıştı, tehdit edilmişti.”

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin güvenliğine dair endişelerin giderilmesine yönelik genel görüşme önergesinin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde görüşülmesine ilişkin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.