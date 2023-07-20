Seçim günü 18 liraydı, 34 liraya yükseldi: Bir depo motorin iki bin liraya yaklaştı

Motorinde zam fırtınası yarın gelecek yeni zamla sürecek.
Motorine yarın itibariyle bi lira 55 kuruş daha zam gelecek.
Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul’da 33,87 TL’ye, Ankara’da 34,35 TL’ye, İzmir’de 34,53 TL’ye yükselecek.
Halktv yazarı Bora Erdin, motorin zamlarına ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yeni zam litre başına 1,55 TL. Böylece Bingöl’de 35,13 TL Elazığ’da motorinin litresi 35,11 TL Şanlıurfa’da 35,02 TL Rize’de 34,92 TL olacak. 55 litrelik depo 1932 TLye dolacak" dedi.