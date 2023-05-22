Seçim bir hafta kala banka hisselerindeki düşüş devam ediyor

BIST 100, yeni haftaya yüzde 0,69'lık yükselişle 4532 puandan başlamıştı. Ancak gün içerisinde negatife dönen endeks, 14.40 itibarıyla yüzde 0,75 kayıpla 4468 puandan işlem görüyor.

Bankalar Endeksi ise yüzde 1,8 düşerek 3922 puana geriledi. Endeks, böylece 14 Mayıs haftasında seçimleri Millet İttifakı'nın kazanacağı yönündeki beklentilerle yaptığı yükselişi tamamen geri verdi.

Bankalar Endeksi, 5 Mayıs'ı 3990 puandan, 12 Mayıs'ı ise 5034 puandan tamamlamıştı.

Borsadaki büyük bankaların neredeyse hepsi pazartesi günü yatırımcısına kaybettirirken, en kötü performans yüzde 2,4'ün üzerinde düşüş ile İş Bankası'nda gerçekleşti.