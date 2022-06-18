Seçim ayarlı 'Sümeyye Erdoğan'a suikast' haberine ceza yolda

İktidar yanlısı Akşam, Güneş ve Star gazeteleri 7 Haziran 2015'teki seçimlerden önce CHP'yi hedef almıştı.

Emre Uslu ve 'Fuat Avni' adlı Cemaatçi hesap ile Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında Twitter'ın dahili mesaj (DM) bölümde yapıldığı ileri sürülen yazışmalar yayımlanmış, yazışmalara göre CHP ile Cemaat arasında işbirliği kurulmuştu. Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenlenecekti. Devlet dinleniyordu.

Halktv'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Akşam'ın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Mustafa Dolu'ya iftira ve hakaretten dava açıldı.

Yargılama 11 Ocak 2020'de bitti. Beraate hükmedildi.

Kararda, haberlerin ülke gündemine ilişkin olduğu, içeriklerde rahatsız edici ifadeler bulunsa bile hakaret oluşturacak nitelikte olmadığı ileri sürüldü. Twitter yazışmalarının sahteliğinin sanık tarafından bilindiğinin sabit olmadığı için iftira suçunun oluşmadığı iddia edildi.

Oran ve Hamzaçebi, bu karara itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 27 Mayıs'ta itirazları haklı bularak, kararı bozdu. Haberlerin gerçek dışı olduğu ve görselin üretildiği yönünde iddialar bulunduğu ifade edildi. Kararda şöyle denildi:

"Haberde verildiği üzere istihbarat birimlerince mesajların ele geçip geçmediği, gerçekte var olup olmadığının tespitiyle terör örgütü ile işbirliği yapmak, seçimlere hile karıştırmak, bir kişinin öldürülmesini planlamak gibi suç isnadı yanında kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte isnat içermesi nedeniyle iftira ve hakaret suçlarının oluşup oluşmadığını değerlendirilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm kurulması..."