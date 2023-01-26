Halktv yazarı Mehmet Tezkan, HDP'nin seçim arifesinde kapatılacağını yazdı.

Tezkan, bu admın Bahçeli'nin talebi olduğunu dile getirirken, AYM'nin bu yönde karar vereceğini öne sürdü.

Tezkan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Bahçeli salı günü partisinin grup toplantısında bağırdı, çağırdı. Anayasa Mahkemesi’ni resmen tehdit etti. Yüksek yargıya emir veren ifadeler kullandı.

Ne dediğini hatırlayalım mı?

‘Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir?’ dedi.

Dün de AYM raportörü HDP’nin davanın seçim sonrasına ertelenmesi başvurusunun reddedilmesi yönünde görüş beyan etti. Büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi bu yönde karar verecek.

Bunun anlamı şu…

Seçim arifesinde HDP’yi kapatacaklar…

Nedeni de belli; Bahçeli tatmin olsun diye. Bahçeli’nin seçim meydanlarında söyleyecek iki cümlelik sözü olsun diye.

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Kapatılınca ne olur, siyaset nasıl şekillenir diye soracaksınız?

O yapı çok deneyimli. Kapatılan kaçınca partileri. Zaten Anayasa Mahkemesi’ne davayı seçim sonrasına bırakın diye başvurmalarının nedeni buydu: Nabzı ölçmek. Son dakika golü yememek.

Biliyorsunuz; HDP/TİP/ Emek partisi/Sol-yeşiller ittifak kurdu. Emek ve Özgürlük İttifakı. HDP ya yedek partisini devreye sokar ya da milletvekili adaylarını ittifak içindeki bir partiden gösterir.

Bahçeli ne yaparsa yapsın HDP tabanı Meclis’e vekil gönderecek…"