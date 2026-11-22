Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Yerli ve Milli Parti’nin gazeteciler ve anket şirketleri üzerinden çevirdiği dolapları yazdı.

Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında yanıltıcı bilgiyi yayma iddiasıyla dava açıldığını hatırlatan Saymaz, “2017-2026 yılları arasında Sarıkaya'nın hesabına yaklaşık 102 milyon TL girmiş. Para gönderenlerden biri dikkat çekici: Yerli ve Milli Partisi (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu. Mutlu, 17 seferde 965 bin TL yollamış. Sarıkaya'nın MASAK raporunda ‘Mutlu'nun TV programlarına katıldığı 17 tarih ile para transferleri arasında paralellik bulunduğu’ belirtiliyor” dedi.

Mutlu’nun başta Beyaz TV olmak üzere iktidar yanlısı kanallardaki programlara katılmak ya da lehinde yazı yazdırıp tweet attırmak için Sarıkaya'ya başvurduğunu belirten Saymaz, bu para akışının nedeninin de bu olduğunu ifade etti.

Saymaz söz konusu partinin varlığından ORC adlı anket şirketinin paylaştığı bir anketle haberdar olduğunu dile getirirken, “ORC, hiçbir il ve ilçede binası olmayan YMP'nin her ay yüzde 1-3 arasında oy aldığını açıklıyordu. Oran her ay artıyordu üstelik. Allah Allah dedim! ORC, geniş kesimler tarafından muteber sayılıyordu. Sahibi Mehmet S. Pösteki, muhalif kanallarda konuk ediliyordu. Oysa manipülasyon yaptıkları belliydi” dedi.

“ORC, Şubat 2026'da YMP'nin oy potansiyelini yüzde 9.8 gösterince alay konusu oldu. Çünkü partinin X'teki takipçi sayısı bile 148'di” diyen Saymaz, “ORC'nin yanı sıra ALF ve Di-En adlı şirketler de şaibeli anketler yayınladı. Kimi gazeteciler Mutlu'ya övgü düzdü. Bu paylaşımların ederi x başına 250 bin TL'ye kadar çıkıyor” ifadesini kullandı.

Sonuç olarak böylesine ağır bir suça rağmen kimse söz konusu anket şirketlerine müdahale etmiyor çünkü bu manipülasyon sadece bu tip partilerin değil tüm düzen partililerinin işine yarıyor, halkın inandığı partiye değil, anket listesine parayı basıp giren partilere oy vermesi isteniyor.

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