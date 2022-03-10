Seçim anketi: ‘AKP'ye asla oy vermem’ diyenlerin oranında büyük artış

Yöneylem Araştırma adlı anket şirketi, 3-6 Mart tarihleri arasında yaptığı Türkiye'nin Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

27 ilde yapılan ankette seçmenlere “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?” “Erdoğan'ın oy potansiyeli”, “Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” gibi başlıklar altında sorular soruldu.

Araştırmanın ilk ayağında katılımcılara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan'a oy verir misiniz” sorusu yöneltildi.

Yüzde 54 “Asla oy vermem” dedi. “Kesinlikle oy veririm” diyenler ise yüzde 34 olarak belirlendi. “Oy kullanmam” diyen katılımcılar ise yüzde 1,9'luk dilimde kaldı. Kararsızlar yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşların yüzde 38,1'i Millet İttifakı derken, yüzde 34,2 Cumhur İttifakı'na oy vereceğini açıkladı. İttifaklar dışında partilerden birine oy vereceklerin oranı ise yüzde 16.

Ankete göre bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa partilerin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise şöyle:

AKP: yüzde 32.0

CHP: yüzde 30.3

İYİP: yüzde 12.9

HDP: yüzde 9.8

MHP: yüzde 6.9

Deva: yüzde 2.8

Saadet Partisi: yüzde 1.0

Gelecek Partisi: yüzde 0.4