Bloomberg’den çarpıcı Erdoğan analizi: 'Seçim hesapları bozuldu'

Petrol fiyatlarındaki sert artış Türkiye ekonomisini olumsuz etkilerken, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'de “2023 seçimleri öncesinde Erdoğan'ın oy dertlerine petrol şoku eklendi” başlıklı bir analiz yayımlandı.

Artan petrol fiyatlarının zayıf TL'nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini derinleştirdiğine dikkat çeken ajans, Erdoğan'ın enflasyonun yüksek, ücretlerin ise durgun olduğu bir ortamda zor bir seçime hazırlanırken petrol şokuyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Hükümetin 2022'ye cari fazla hedefiyle girdiği ancak artan enerji fiyatlarının cari açığı artırarak bu hedefi ulaşılamaz kıldığı belirtilen analizde, dış ticaret açığındaki artışın TL'de ek değer kaybına neden olabileceğine dikkat çekildi.

‘Enflasyon daha da yükselecek'

Halihazırda G20 ülkeleri içinde yüzde 54 ile en yüksek enflasyona Türkiye'nin sahip olduğunu hatırlatan ajans, petrol fiyatlarının bir yılda TL cinsi olarak iki kattan fazla artmasıyla enflasyonun daha da yükseleceğine işaret etti.

2023'teki seçimlere 14 aydan az bir süre kaldığı, Erdoğan'a desteğinin yüzde 40 civarında olduğu ve bunun 20 yılın en düşük seviyesi olduğu aktarılan analizde, ekonomide görünümün kötüleşmesinin Erdoğan'ın hesaplarını zorlaştırdığı yazıldı.

‘Merkez'i faiz indirimine zorladı ama...'

Erdoğan'ın istihdamı artırmak için Merkez Bankası'nı faizleri indirmeye zorladığını ancak artan enerji fiyatlarının döviz kurlarındaki artışla birlikte Türkiye'yi giderek derinleşen bir ücret-fiyat sarmalına soktuğunu vurgulayan ajans, petrol fiyatlarındaki artışın ekonomideki yansımalarını sıraladı.

Türkiye'nin günde ortalama 900 bin varil petrol ithal ettiğini, petrol fiyatlarına kur artışlarının da eklenmesiyle akaryakıta bir haftada 6 kere zam yapıldığını, bu durumun tüketici güveninde daha fazla düşüşe neden olabileceğini belirten ajans, muhalefetin enflasyondaki artışın küresel emtia fiyatlarındaki artıştan çok hükümetin kötü yönetiminden kaynaklandığını söylediğini aktardı.

Türkiye'de üretici enflasyonunun şubatta yüzde 105'e ulaştığı, bunun da yüzde 54 ile halihazırda 20 yılın zirvesinde tüketici enflasyonunda yükselişin süreceğinin sinyali olduğu vurgulanan analizde, petrol fiyatlarındaki artışın 2022 sonu enflasyonunu 4,8 puan artırabileceği tahminine yer verildi.