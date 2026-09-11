Seçil Erzan yeniden hakim karşısında: Tutukluluğunun devamına karar verildi

Kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” davası olarak bilinen davada Seçil Erzan’ın yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erzan cezaevinden getirildi.

Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “nitelikli dolandırıcılık”, “özel belgede sahtecilik” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, nisan ayında yaptığı istinaf incelemesinde kararı usul yönünden bozmuştu.

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermemesinin kararın denetlenmesini güçleştirdiğine hükmetmiş, yargılama sırasında bazı usul hükümlerinin uygulanmadığını da belirterek dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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‘Bir sistem kurmadım’

DHA'nın aktardığına göre, yeniden başlayan yargılamada savunma yapan Erzan, üç yıldır verdiği ifadelerin dikkate alınmadığını ve savcılık aşamasındaki beyanlarının esas alındığını öne sürdü.

O dönem baskı altında olduğunu savunan Erzan, kendisinden para isteyen kişilerin evine kadar geldiğini ve annesinin yanında darbedildiğini ileri sürdü.

Erzan, savcılıktaki ifadelerini de korku ve baskı altında verdiğini savunarak “Ben bir sistem kurmadım” dedi.

Yüksek faiz vaadiyle insanları dolandırdığı suçlamasını reddeden Erzan, bazı kişilere geri ödeme yapamadığını, bunun için ailesinin mal varlıklarının da satıldığını söyledi.

Erzan ayrıca eski futbolcu Arda Turan’ın kendisine verdiği parayı kısa süre içinde geri aldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.

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