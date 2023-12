'Seçil Erzan satılacak ev varmış gibi Tarabya'yı gezdirip para aldı'

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Erzan'ın 'köylüsü' ve 'yakın arkadaşı' olan Nazlı Can'ın Erzan'a yardım ettiğini yazdı. Soruşturma kapsamında tutuklan ve sonra tahliye edilen Can'ın Erzan'ın hesaplarını tuttuğu; para alışverişlerinde yanında olduğu iddia edildi.

Saymaz'ın aktardığına göre Erzan ifadesinde, Can için “Yakın arkadaşımdır” dedi. Can’ın etrafından 600 bin 000 dolar bulup getirdiğini kaydederek, “Getirdiği parayı fazlaca ödedim” diye ekledi. Can da savcılıktaki ifadesinde Erzan’ın kendisini Fatih Terim’le tanıştırdığını söyledi.

Saymaz'ın bugün yayımlanan "Az kalsın Tarabya’yı satıyormuş" başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Can, Çorlulu bir emekli.

Erzan’ın köylüsü.

Ancak 2019 yılından itibaren kesintisiz görüşüyorlar.

Erzan, fon ve yatırım vaadiyle çevresinden para toplarken, Can suça ortaklık ediyor.



Örneğin Can, 3 Nisan 2021’de Erzan’a defter sayfası gönderiyor. Bu sayfada 2019-2021 yılları arasında 12 kişiden ne kadar alındığı ve onlara ne kadar geri ödendiği yazıyor.



Can, “Bunları verdik ama sonra yine topladık” diye belirtiyor.

Erzan, Kapalıçarşı’da iş adamından para alırken, beraberinde Can vardı.

Dr. Deniz Güzel’in 150.000 doları Can’ın hesabından Erzan’a gitti.

Kuyumcu Ömer Kahraman, 750.000 dolarını Can’a teslim etti. Bir başka gün Can’ın yeğeni Kerem’e 200.000 dolar verdi.

Fatih Terim’in yeğeni Terim Arıcan, Buse Terim Bahçekapılı’ya ait 140.000 doları Erzan’a banka şubesinde teslim ederken, odada Can bulunuyordu.

Erzan, ifadesinde, Can için “Yakın arkadaşımdır” diyor. Can’ın etrafından 600.000 dolar bulup getirdiğini kaydederek, “Getirdiği parayı fazlaca ödedim” diyor.

Can'ı Terim'le tanıştırmış

Can, savcılıkta, Erzan’ın kendisini Fatih Terim’le tanıştırdığını söylüyor.

Terim Arıcan’ın para yatırmak üzere bankaya geldiğinde odada olduğunu kabul ediyor. “Ama Seçil, benim yanımda Terim’e ‘Bu parayı birlikte yatıracağız’ demedi” diye konuşuyor.

Dr. Güzel’in havale işleminde banka hesabını kullandırmasına ilişkin bilgiyi de doğruluyor. Erzan’ın “Güzel, fona para yatıracak. Ben bankacıyım, benim hesabıma yatıramaz. Sana yatırsın” dediğini vurguluyor. Ve Kapalıçarşı’da, hiç tanımadıkları bir işadamından para aldıklarını da kabul ediyor.

Can:

“Seçil zaman zaman beni bir yerlere götürüp para almıştır. Ben en yakın arkadaşıyım ancak kimden, nerede, ne zaman, ne kadar aldığını bilmiyorum. Zaman zaman birilerinden para almışlığım olmuştur.”

Can, yakın arkadaşının kadınlığını kullandığını, hatta satılacak ev varmış gibi Tarabya’yı gezdirdiği bir kişiden para aldığını savunuyor:

Can:

“Seçil’in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Seçil insanları dolandırırken çeşitli vaatlerde bulunmuştur. Zaman zaman kadınlığını da kullanmıştır. Hatta çevresine benim ismimi kullanarak, beni zengin biri olarak tanıtıp prim yapmaya çalışmıştır. 2010’da Çorlu’da bir kişiye Tarabya’da evlerim olduğunu söyleyip şahsı Tarabya’da gezdirip etkileyerek, para almıştır.”

L koltuğu haczetmişler

Bu arada Selçuk İnan, 1.535.000 dolarlık alacağı için Can’ın Tekirdağ’da eve hacze gitti.

Evde yalnızca ‘L’ koltuk haczedilebildi. Ona da 5.000 TL değer biçildi.

Tutuklu yargılanan Can, ilk duruşmaya tahliye edildi."