Şebnem Şirin'in katili için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

27 Ekim 2021 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı (26) tarafından öldürülmüştü.

Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın üçüncü duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS'le katıldı. Davaya baba Halil Şirin, anne Pervin Tokat ve taraf avukatları ile sanığın babası İsmail Zıbıncı da katıldı.

Sanığın babası: Oğlum öldürdü

Hakim tarafından verilen kararda, sanığın babası İsmail Zıbıncı tanık olarak dinlendi. Eksikliklerin giderilmesi için tanık sıfatıyla ifade veren baba Zıbıncı, "Oğlum beni aradı. Telefonu açtığımda sesi titriyordu. Bana ‘Şebnem’le tartıştık hemen beni alman gerekiyor’ dedi. Buluştuk, ne olduğunu sorduğumda ‘Baba Şebnem öldü’ dedi. Nasıl olduğunu sorduğumda ise cevap veremedi. Hemen şirket aracıyla Furkan’ı Deliktaş Mahallesi'nde ki arkadaşım İlhan K.’nin evine bıraktım. Diğer oğlum beni aradı ve abisi Furkan’ın nerede olduğunu sordu. Yanında annesi ve arkadaşı Mustafa T. olduğunu belirtti. Araçta bulunan ürünleri dağıttıktan sonra hemen Furkan’ın yanına gittim ve kaldığı evin anahtarını istedim. Çamlaraltı Mahallesi’ndeki eve Berkan ve Mustafa T.’yi de alarak gittim ve kapıyı açtığımızda Şebnem’in yerde yattığını görür görmez hemen dışarı çıktım. Bıçak ve kan görmedim ama ev dağınık durumdaydı. Mustafa T. hemen polisi aradı. Ben Furkan’ın yanına döndüm arabayla birlikte Saltak’ta polise teslim ettim. Yolda giderken Furkan bana Şebnem’le boğuştuklarını ardından öldürdüğünü ama nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ben Şebnem’i daha önce görmedim” dedi.

Hakim tarafından söz verilen Furkan Zıbıncı, “Pişmanım, planlı bir şey yapmadım. Olay böyle geliştiği için pişmanım, diyecek bir sözüm kalmadı” diye konuştu.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Sanık Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'i öldürmek için plan yaptığını, "kasten öldürme" suçunu, “tasarlayarak” ve “canavarca hisle” işlediğine kanaat getirildiğini aktaran savcı Pektaş, Furkan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunmalar için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteleme kararı aldı. (İHA)