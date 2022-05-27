Şebnem Şirin davası ertelendi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gıda mühendisi Şebnem Şirin, 27 Ekim 2021 tarihinde Furkan Zıbıncı tarafından öldürülmüştü. Tutuklanan sanık Zıbıncı hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ve "ömür boyu hapis cezası" istemiyle açılan davanın ikinci duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık, duruşmada verdiği ifadesinde cinayet saatinde yaşananları "hatırlamadığı" yönündeki iddiasını tekrar etti.



Bir önceki duruşmada, sanığın babası İsmail Zıbıncı’nın mahkemede tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Ancak baba Zıbıncı, duruşmaya katılmadı. Tanıklardan Mustafa Tolgay ve sanığın kardeşi Gürkan Zıbıncı’nın beyanları alındı.

Mahkeme, sanığın babasının beyanlarının alınmasına karar verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verildi.

Duruşma, 17 Haziran 2022 tarihine ertelendi. (ANKA)