Şebnem Korur Fincancı için adliye önünde açıklama: 'İlk duruşmada beraatini bekliyoruz!'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma öncesinde sağlık meslek örgütleri ve sendikalar Fincancı'ya özgürlük için adliye önünde bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Çağlayan Adalet Sarayı TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı davası için Polis ablukasında. Basın açıklamamız Metro çıkışında yapılıyor. Adalet için bekliyoruz… Her şeye rağmen basın açıklamamızı yapıyoruz… TTB MK Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya özgürlük istiyoruz…" denildi.

CANLI | Basın Açıklaması: Hekimler Susmaz TTB Susturulamaz! https://t.co/o7zru0ogML — İstanbul Tabip Odası (@istabip) December 23, 2022

Polisten adliye önünde barikat

Fincancı için sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak istedi.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak adliyenin çevresindeki birçok yere barikat kurdu.

Çağlayan Metro Durağı önünde yapılan açıklamaya CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker, HDP İstanbul milletvekilleri Züleyha Gülüm ve Musa Piroğlu, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve SOL Parti PM üyesi Alper Taş da katıldı.

Emin Koramaz: Saldırı çok yönlü

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Fincancı’nın önemli bir bilim insanı olduğunu söyledi. Tutuklama gerekçesi olan açıklamasının mesleki birikim doğrultusunda olduğunu vurgulayan Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu bilsinler ki, bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Birbirimizle dayanışarak, birlikte olarak mücadelemize devam edeceğiz. Şu anda biliyorsunuz, Taksim Parkı’nın yapılaşmasına karşı çıktıkları için, Gezi Parkı’nın yok edilmesine karşı çıktıkları için verdikleri mücadele nedeniyle TMMOB’dan üç arkadaşımız da 242 gündür cezaevinde, yine hukuksuz bir kararla. Buradan onlara da selamlarımızı göndermek istiyorum. 242 gündür Türkiye’nin birçok yerinde tuttuğumuz adalet nöbetlerine destek veren tüm kurumlara, kuruluşlara, halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma asla unutulmayacak. Dayanışarak bu ülkedeki hukukun bir silah olarak kullanılmasını, muhalif olan, toplumsal tüm muhalif kesimlerin baskıyla, zorla, hukuk yoluyla sindirilmesine hep birlikte karşı çıkmaya devam edeceğiz. Saldırı çok yönlü. Siyasetçilere saldırı var. Belediye başkanlarına saldırı var. Sanatçılara saldırı var. Toplumun önde gelen tüm kesimlerine saldırı var. Bu saldırılara karşı birlikte olarak, birbirimize destek vererek, birlikte mücadele ederek iyi bir ülkeyi, güzel bir ülkeyi hep birlikte yaşatacağımıza, kazanacağımıza inanıyorum.”

Ökten: Ankara'dan İstanbul'a elleri kelepçeli halde getirildi

TTB adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten de utanç verici dönemin bir nebze olsun sonlanması için toplandıklarını söyledi. Ökten, şöyle konuştu:

“Dün ülkemiz adına, demokrasi ve insan hakları açsından utanç verici durumun devam ettiğini öğrendik. Birçok sağlık sorunu olması nedeniyle uçakla getirilmesi için her türlü hukuki girişimlerimize rağmen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bir minibüsle, elleri kelepçeli olarak saatlerce süren bir yolculukla Ankara’dan İstanbul’a getirildiğini öğrendik. Tüm dünyada insan hakları ihlallerine ve işkenceye karşı en fazla mücadele eden bir bilim insanının bu şekilde bir muameleye ve işkenceye tabi tutulmasını şiddetle kınıyoruz.

'İlk duruşmada beraatini bekliyoruz'

Hukuki hiçbir dayanağı olmayan bir kararla hâlen tutuklu bulunan Merkez Konseyi Başkanımız Şebnem Korur Fincancı’nın ilk duruşması, az sonra başlayacak. Tamamen siyasi hedeflerle ve açık bir hukuksuzlukla sürdürülen bu sürecin bugün sonlandırılmasını umut ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarımızın örgütsel bütünlüğü ile buradayız ve Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılmasını ve hakkındaki suçlamaların düşürülerek ilk duruşmada beraatını bekliyoruz.

İnsan hakları kuruluşları, emek ve meslek örgütleri, barolar, siyasi partiler, milletvekilleri, sendikalar, Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi başta olmak üzere evrensel hekim örgütleri ve sayısız miktarda dostumuz, kurumlarımız ve yol arkadaşlarımız aynı taleple Şebnem Hoca’nın serbest kalmasını bekliyor. İnanıyoruz ki hocamızı bugün karanlığa karşı 'beyaz önlüklerimizle' karşılayacağız. Hekimlik değerleri, bilimsel düşünce özgürlüğü, mesleki bağımsızlık, meslek örgütü özerkliği ve toplumun sağlık hakkı için mücadelemizi hep beraber sürdüreceğiz.”

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialarla ilgili yaptığı açıklama sonrasında 27 Ekim 2022’de "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklanmış ve ardından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Kasım 2022’de yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul’a göndermişti.