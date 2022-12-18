TTB'den Şebnem Korur Fincancı için çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile tutuklu bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 23 Aralık Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşmasına dayanışma çağrısı yaptı.
Sosyal medyadan yapılan duyuru şöyle:
"Karanlığa karşı tüm hekimleri önlüğünün beyazıyla Çağlayan'a çağırıyoruz: TTB'ye Dokunma. Şebnem Hocaya Özgürlük.
23 Aralık Cuma İstanbul/ Çağlayan Adliyesi
8.30-Basın açıklaması
9.30-Duruşma
Duruşma sonrası basın bilgilendirmesi Dr. Halis Dokgöz'e teşekkürler..."
Karanlığa karşı tüm hekimleri önlüğünün beyazıyla Çağlayan'a çağırıyoruz:— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) December 18, 2022
📢#TTByeDokunma
📢#ŞebnemHocayaÖzgürlük
🗓 23 Aralık Cuma
📍 İstanbul/ Çağlayan Adliyesi
⏰ 8.30-Basın açıklaması
⏰ 9.30-Duruşma
⏰ Duruşma sonrası basın bilgilendirmesi
Dr. Halis Dokgöz'e teşekkürler... pic.twitter.com/4OEBm2YJyT
Kimyasal silah iddiası ve Fincancı'nın tutuklanması
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığı iddiaları nedeniyle yaptığı açıklama sonrasında 27 Ekim 2022’de terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklanmış ve ardından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Kasım 2022’de yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul’a göndermişti.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi bugün alınan karar ile davayı kabul etti. Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması 23 Aralık 2022 günü saat 09.30'da görülecek.