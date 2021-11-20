'Şebinkarahisar'da atık barajı çöktü'

Ekoloji Birliği, "Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi'nde NESKO Madencilik'e ait kurşun, çinko bakır tesisinde atık barajı çökmüş ve atık sular Kılıçkaya Barajına akmıştır" açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "Basında yer alan haberlere ve yerelden aldığımız bilgiye göre, Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nin Yediparmak Köyü yakınlarında faaliyet gösteren NESKO Madencilik A.Ş.’ye ait “Kurşun, Çinko, Bakır Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi” nin atık barajı çöktü ve kimyasallarla yüklü atıl su ve çamurlar Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaştı. Maden kazası, KIlıçkaya Barajı’nın bağlı olduğu Kelkit Çayı ve Ovası’nı tehdit ediyor" denildi.
Ekoloji Birliği açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: