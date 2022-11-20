SDG'den TSK'nin hava harekatına ilişkin açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), TSK'nin dün gece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlattığı hava harekatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'11 ölü, 6 yaralı'

Hava saldırılarının gece yarısı 12.00’de başlatıldığı; Derik, Dirbesiye, Ebû Rasen, Kobani, Til Rifat ve Şehba’nın bombalandığı belirtilen açıklamada, "Saldırılar sonucunda Dêrik’in Teqil Beqil köyünde büyük bir katliam gerçekleştirildi. Bu köyde ilk olarak elektrik kurumunda çalışan bir memur şehit düştü. İlk saldırının ardından halk yaralılara yardım etmeye gittiği sırada savaş uçakları bir kez daha halkı hedef aldı ve büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bombardımanda 11 yurttaş şehit düştü, 6 yurttaş da yaralandı. Elektrik dağıtım yeri de büyük zarar gördü" denildi.

'15 Suriye askeri yaşamını yitirdi'

Açıklamada, "Dirbêsiyê bölgesinde buğday deposu görevlisi 2 kişi, Ebû Rasen hattında ise bir savaşçımız şehit düştü. Kobanê’de hava saldırıları sonucu 3 yurttaş yaralandı, çok sayıda evde hasarlar oluştu. Netleştirdiğimiz bilgilere göre saldırılarda Suriye rejimin 15 askeri de yaşamını yitirdi" ifadelerine yer verildi.

"Bu saldırılar sadece Kürt halkına karşı yapılmadı, saldırılarda Kuzey ve Doğu Suriye ile Rojava’daki tüm halk hedef alındı" denilen açıklamada "Katliamlar cevapsız kalmayacak. Uygun zaman ve yerde gerekli cevaplar verilecek" diye belirtildi.