SDG: Türkiye'nin harekatının ardından ABD'yle ortak operasyonlar durduruldu

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin Suriye'deki hava harekatının ardından ABD öncülüğündeki koalisyonla IŞİD'e karşı yapılan ortak operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

SDG Sözcüsü Aram Henna, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Koalisyonla birlikte yürütülen tüm koordinasyonlar ve terör karşıtı ortak operasyonların yanı sıra düzenli yaptığımız tüm ortak operasyonlar durduruldu" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, daha önce yaptığı açıklamada, IŞİD'e karşı operasyonların durdurulmadığını söylemişti.