Almanya da Türkiye'yi Suriye'de kara harekatına karşı uyardı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye ve Irak'ın kuzeyine olası askeri operasyonlarla ilgili olarak Türkiye'yi uyardı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Romanya'nın Bükreş kentinde, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Baerbock, terörizme karşı güç birliğinin, NATO'nun yeni güvenlik stratejisinde çok önemli bir yer tuttuğunu ve bunun İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Tüm NATO üyelerinin, söz konusu olayın ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Baerbock, diğer yandan, "terörden korunmanın başlıca amacının sivilleri korumak olduğunu" ve bu yapılırken, "yeni şiddet olaylarının yeşereceği bir ortam oluşturulmaması gerektiğini" söyledi.

Uluslararası hukukun her koşulda gözetilmesi gerektiğini söyleyen Baercock, Bükreş'te yaptığı görüşmelerde Türkiye'deki durumla ilgili olarak, "Terörden korunma faaliyetlerinde de uluslararası hukuk geçerlidir, bu sebepten dolayı ısrarla, şiddet sarmalını tırmandırabilecek, Irak ve Suriye'de olası bir kara operasyonundan vazgeçilmesi çağrısında bulundum" dedi.

Çavuşoğlu: Teröristler kurban gibi gösterilemez

Baerbock'un açıklamalarını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye'nin müttefiklerinden destek beklediğini ve "teröristlerin kurban gibi gösterilemeyeceğini" dile getirdi.

ABD de uyarıda bulunmuştu

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD'li mevkidaşı Austin'in görüşmesinde, ABD Savunma Bakanı da aynı çağrıda bulunmuştu.

Pentagon'un yazılı açıklamasını aktaran Austin, bölgede "gerilimin düşürülmesi" çağrısı yapmıştı.