'ABD, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyonuna güçlü karşıtlığını paylaştı'

A﻿merikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

AKP iktidarının Suriye'de yeni bir kara operasyonu için verdiği sinyallerinin ardından yapılan görüşmeye dair Pentagon'un yazılı açıklamasında "Bakan Austin, gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı ve Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyona güçlü karşıtlığını paylaştı" denildi.

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Bakan Akar'ın Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirttiği, "Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci Maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığını" söylediği aktarılmıştı.