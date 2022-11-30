Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon üzerinden yaptıkları ikili görüşmede bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, "Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci Maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı"nı söyledi

"Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını", bu kapsamda IŞİD'de ve "diğer tüm terör örgütlerine" karşı işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Akar, "operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını" söyledi.