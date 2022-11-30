Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'ye 'kara harekatı' tepkisi: Gölge etmesinler yeter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda değerlendirmede bulunarak, "Suçluların iadesi, terör varlıklarının sonlandırılması noktasında somut adımlar görmediğimizi söyledik. Olumlu adımlar var ama somut adım görmek istiyoruz. Yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna arasında süren savaş için "Diplomasi kanallarını Açık tutulması için çabalıyoruz. Türkiye olarak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ABD'nin 'kara harekatı' açıklaması hakkında konuşan Çavuşoğlu "Gölge etmesinler yeter diyoruz. Destekleri sonlandırmaları gerektiğiniz söylüyoruz. Havadan vurun karadan girmeyin diyerek Türkiye'yi engellemeye yönelik girişimleri var. Gerekli cevabı verdik müttefiklerden destek bekliyoruz. Teröristleri savunu mağdur göstermeyecek açıklamalar bekliyoruz." şeklinde konuştu.