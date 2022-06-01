SDG, Tel Abyad'daki saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, Tel Abyad'ın SDG tarafından füzelerle hedef alındığı haberlerinin asılsız olduğunu, saldırılarla ilgilerinin olmadığını söyledi.

Yapılan açıklamada "Güçlerimiz son saatlerde o bölgede herhangi bir saldırı gerçekleştirmemiştir. Yerel kaynaklar, şehir merkezinin kimliği belirsiz bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını doğruluyor” ifadesine yer verildi.

Cihatçılara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tel Abyad'a düzenlenen saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu tarafından Tel Abyad'daki saldırının ardından yakınlardaki SDG mevzilerinin havan ve top atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ise TSK'ye ait uçaklar kuzey ve doğu Suriye'de bombardımana devam ediyor. Haberde Tel Rıfat, Girê Spî (Tel Abyad) M4 Karayolu ve kentin batısındaki köyleri ile Ayn İsa’nın bombalandığı belirtildi.