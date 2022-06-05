SDG: Operasyon durumunda Şam ile koordinasyon halinde olacağız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekatında Suriye hükümet birlikleriyle koordinasyon içine olacaklarını söyledi. Abdi askeri harekat durumunda Suriye hükümetinin Türk jetlerine karşı hava savunma sistemlerini kullanması gerektiğini de belirtti.

ABD destekli SDG'nin askeri lideri Mazlum Abdi bu açıklamayı Reuters haber ajansına yaptı.

Abdi askeri operasyon durumunda Türkiye'ye karşı Suriye hükümet birlikleri ile koordinasyon içinde olacaklarını ve birlikte çalışmaya "olumlu" baktıklarını dile getirdi.

"Önceliğimiz Suriye topraklarını savunmak ve kimse bu durumdan faydalanarak sahada kazanımlar elde etmeyi düşünmemeli" diyen Abdi, Şam ile daha fazla askeri koordinasyonun bu yarı özerk yönetimi "tehdit etmeyeceğini" söyledi.

Yeni bir operasyonun yaklaşık bir milyon insanı yerinden edeceğini, SDG'nin daha geniş cephelerde savaşmak zorunda kalacağını kaydeden Abdi, bu durumun IŞİD militanlarının bulunduğu ve SDG güçlerince tutulan kamp ve hapishanelerde güvenlik boşlukları yaratabileceğini savundu.

Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi

"İki cephede birden savaşamayız" diyen Mazlum Abdi, 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı görüşmede gerilimin düşmesini umduklarını da sözlerine ekledi.

Suriye hükümeti geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye'nin olası askeri harekatını "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olarak değerlendireceğini söylemişti.