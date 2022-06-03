ABD ile 'Suriye operasyonu' görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’la dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ABD BM Misyonu'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada Thomas-Greenfield'ın Türkiye ziyaretinin sonunda Sedat Önal ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Thomas-Greenfield, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde nüfusun yer değiştirmesi, sahadaki kırılgan durumu daha da istikrarsız hale getirmesi ve IŞİD'i mağlup etmek için uluslararası koalisyonun yürüttüğü çabaları baltalaması riski taşıyan bir askeri operasyon düzenlemesine Amerika'nın karşı olduğunu ifade etti" denildi.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre "ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarını anladığının altını çizen Thomas-Greenfield, bu çıkarları diplomasi ve diyalog yoluyla ele almanın önemini vurguladı" şeklindeki ifadeler de açıklamada yer aldı.

Thomas-Greenfield ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın, Suriye Anayasa Komitesi'nin yaklaşan toplantısının ilerleme sağlamasını umdukları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı karar tasarısıyla uyumlu olarak, Suriye'deki anlaşmazlığa siyasi çözüm bulmaya yönelik ortak kararlı taahhüde bağlılığı yineledikleri de belirtildi.

İlk durağı Beyaz Baretliler olmuştu

Öte yandan Hatay'daki temaslarını tamamlayan Thomas-Greenfield Türkiye'den ayrıldı.

Thomas-Greenfield sosyal medya hesabından temaslarına ilişkin bir dizi paylaşımda bulunmuş, Türkiye’de ilk durağının “Beyaz Baretliler” tarafından yönetilen "Suriye sivil savunma teşkilatı" üyeleriyle görüşmek olduğunu belirten Thomas Greenfield, “Beyaz Baretliler kendilerini tehlikeye atarak ihtiyaç sahibi Suriyeliler'e yardım ediyor. BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’ye yardım akışını devam ettirmesi için aynı cesarete gerek yok. Doğru olanı yapmaya kararlı olmak yeter” paylaşımında bulunmuştu.