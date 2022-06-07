SDG olağanüstü toplandı: Şam'la koordinasyona hazırız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı, Türkiye’nin olası operasyonu ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenlediğini duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, toplantıda görüşülen konulara dair yapılan açıklamada, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı SDG'nin vereceği kararlara destek verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin olası saldırısının Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını etkileyeceğini, bu saldırının sadece hedef alınacak bölgeleri değil aynı zamanda Suriye’nin işgal altındaki diğer bölgeleri de kapsayacağına değinildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin olası saldırılarına yanıt vermek ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için Şam hükümet güçleriyle koordineye geçmeye hazır olunduğu" belirtildi.