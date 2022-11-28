SDG komutanı: ABD'den Türkiye'ye karşı daha güçlü konum almasını istedik

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin Suriye dönük son harekatında ABD'den daha "güçlü" bir pozisyon almalarını istediklerini söyledi. Abdi, konuya ilişkin ABD'den olumlu yanıt alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Çevrimiçi basın toplantısı düzenleyen Abdi, Rudaw muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin bir pozisyonu olmalı. Onlara Türkiye'nin Washington açıklamalarını dikkate almaması durumunda neler olacağını sorduk. Onlara daha güçlü bir pozisyon almalarını söyledik ve, daha güçlü bir pozisyon alacaklarına inanıyoruz" dedi.

2019'da Türkiye'nin Suriye harekatına karşı ABD'yle anlaştıklarını hatırlatan Abdi, Türkiye'nin harekattan sonra ilan edilen ateşkes şartlarına uymaması durumunda ABD'den cezalandırılması gerektiğini söyledi. Abdi, "ABD Kongresi, anlaşmayı ihlal ettiği için Ankara'yı cezalandırmalı" diye konuştu.

Abdi, Türkiye'nin son harekatı sonucunda 16 SDG'li savaşçının yaşamını yitirdiğini, 10'dan fazla sivilin yaralandığını öne sürdü.

İstanbul'da İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin de konuşan Abdi, saldırıya ilişkin uluslararası inceleme başlatılması gerektiğini söyledi. Abdi, "Bu saldırısının arkasındaki kişilerin çoğu IŞİD'le bağlantılı. Bunu doğruladığımız zaman kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Abdi, "Türkiye devletinin hedefi yer aldığımız bölgedeki altyapıyı yok ederek, kara harekatının önünü açmak" dedi.