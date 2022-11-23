Suriye'den Türkiye'ye tepki: 'İşgalci güçler geri çekilsin'

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan, Türkiye'nin düzenlediği son hava saldırılarına tepki gösterdi. Sosan, "Asgari düzeyde güvenilirlik kazanmak için yapılan açıklamalara sahadaki eylemler eşlik etmelidir" dedi.

SANA'da yer alan habere göre 19'uncu Astana görüşmelerindeki Şam heyetinin başkanı olan Sosan, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurmasını 'işgal' diye niteleyerek iki ülkeye de çekilme çağrısında bulundu.

Sosan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye hakkında şu ifadeleri kullandı:

'İşgalci güçler geri çekilmeli'

"Türk işgalinin Suriye’deki politikalarını aklamak için kullandığı bahaneler artık kimseyi aldatmamaktadır ve sınır güvenliği ortak bir sorumluluk olduğundan, asgari düzeyde güvenilirlik kazanmak için yapılan açıklamalara sahadaki eylemler eşlik etmelidir. Bunun garantisi de münhasıran Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve iç işlerine karışılmaması ve işgalci güçlerin geri çekilmesinde yatıyor."

'ABD, 90'dan fazla ülkeden terörist getirdi'

Sosan, Washington'a da "ABD tüm yalanlarını, uydurmalarını ve yanlış bilgilendirmelerini kullanarak, Suriyelileri öldürmek ve başarılarını yok etmek için 90'dan fazla ülkeden teröristleri getirdi. Bugün tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin yanı sıra Suriye’nin petrol ve buğdayının çalınması ile ekonomik terörünü sürdürüyor" tepkisini gösterdi.

'Uluslararası hukuk ihlali'

"Suriye topraklarındaki yasadışı yabancı varlığının uluslararası hukuku ihlal ettiğini" belirten Sosan, bu durumun "Suriye’de istikrarın pekişmesini engellemeyi, terörle mücadelede elde edilen başarıları boşa çıkarmayı ve yeniden yapılanma sürecini engellemeyi amaçladığını" söyledi.

Türkiye ve ABD'ye koşulsuz şekilde Suriye'den çekilme çağrısında bulunan Sosan, iki ülkeyi de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekle, Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal etmekle suçladı.