Scooter kazasında Dilara Gül asli kusurlu bulundu

Şişli'de scooter kullanıcısı Dilara Gül'e (23) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü Hakan Akçelik'in yargılandığı davada, olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan trafik bilirkişisinin raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, hayatını kaybeden Dilara Gül asli kusurlu bulunurken, otomobil sürücüsü Hakan Akçelik tali kusurlu bulundu.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 4’üncü duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Akçelik ve taraf avukatları katıldı. Olay yerinde yapılan keşfin ardından Adli Trafik ve Görüntü Kaydı İnceleme Bilirkişisi İsmail Yıldız tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunuldu.

Raporda, Dilara Gül’ün üzerinde koyu renk kıyafetler varken scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinden Mecidiyeköy’e doğru sağ şeritte seyir halinde olduğu belirtildi. Dilara Gül’ün, Osmanbey metro çıkışında bulunan trafik ışıkları turuncu yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiğinden asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Raporda, Hakan Çelik’in sol şeritten seyir halindeyken kendi istikametinde turuncu ışık yandığı esnada hızını azaltmayarak seyrine devam ettiği için Karayolları Trafik Kanununa göre tali kusurlu olduğu belirtildi.

Rapora tepki

Dilara Gül ailesinin avukatı Vahit Kuzu, raporu kabul etmediklerini belirtip, keşifte çektiği fotoğrafı mahkemeye sunarak “Bu fotoğrafa göre 30 km hız sınırı olmasına rağmen bilirkişi 150 metre geriden çektiğini iddia ettiği 40 km hız sınırı olduğunu belirterek o hız sınırına göre değerlendirmesini yapmıştır. Biz dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini talep ederiz” dedi.

Sanık avukatı Erhan Oğuz Düzcü ise raporun bir kısmına katıldıklarını belirterek tek itirazlarının müvekkillerinin hızına yönelik olduğunu söyledi. Bilirkişinin müvekkilinin 40 kilometre hızla gittiğini iddia ettiğini ifade eden avukat Düzcü, “Müvekkilimiz hızlı gitmemiştir. Müvekkilimiz kusursuzdur” diyerek müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti .

Mahkeme, kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi. Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına ve belirli yerlere başvurma şeklindeki adli kontrolün ise kaldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022’de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik’in kullandığı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül’e çarptığı anlatılıyor.

Çarpmanın şiddetiyle scooterdan metrelerce uzağa düşen Gül’ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik’in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik’in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor.

Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik’in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül’ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 9 Aralık 2022’de trafik bilirkişisi refakatinde olay mahallinde keşif yapılmıştı.