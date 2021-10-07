Schumacher'in son durumuna ilişkin açıklama

Ferrari'nin başkan yardımcısı Piero Ferrari, Michael Schumacher'in sağlık durumunu hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Aralık 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan sonra komaya giren Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında o günden bu yana resmi bir bilgi verilmezken, ailesi de konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmamıştı.

Sputnik'in haberine göre, Ferrari'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Piero Ferrari, Roma'da Ferrari'nin ödül aldığı bir törende yaptığı konuşmada, Schumacher'in 'ölmüş' gibi anılmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi, "O hâlâ bizimle, ölmedi. Fakat henüz bizimle iletişim kuramıyor" dedi.

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