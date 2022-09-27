Scholz’un Orta Doğu’da gaz arayışı hüsranla sonuçlandı: Sadece ‘bir’ tanker gaz bulabildi

Avrupa’nın en büyük ekonomisinin kış aylarında enerji kriziyle karşılaşmaması için arayış içerisinde olan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, bu hafta sonu Orta Doğu turuna çıkmıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı ziyaret eden Scholz, evine sadece bir tanker sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşmasıyla döndü.

BAE’de Abu Dabi National Oil’le (ADNOC) yapılan anlaşmada, Alman kamu enerji kuruluşu RWE’ye, gelecek yılın başında 137 bin metreküp LNG içeren tankerin teslim edileceği bildirildi. Ayrıca ADNOC’un gelecek yıl daha fazla teslimat yapması için mutabakat imzalandı. Ancak mutabakatın iki taraf açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Scholz eli boş döndü

Bloomberg’in aktardığına göre, Abu Dhabi'de konuşan Scholz, "Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gaz koalisyonunun, yüksek talebin karşılanabileceği noktaya ilerlemesini sağlamalıyız" yorumunda bulundu. Haberde ayrıca iki ülke arasında petrol anlaşması yapıldığı da belirtildi.

Scholz’un dünyanın en büyük karbon enerjisi üreticisi Suudi Arabistan’dan ve Katar’dan eli boş dönmesi de tepkilere neden oldu. Katar’dan yapılan açıklamada, Almanya’yla herhangi bir anlaşmaya varılmadığı ancak müzakerelerin devam edeceği belirtildi.

Almanya ve Katar, LNG tedariki için birkaç aydır görüşmelere devam ediyor. Almanya’nın LNG alımı için rekor fiyatlarla uzun vadeli sözleşmeler yapmaya isteksiz olduğu bildirilmişti.

Almanya'da enerji krizi

Rusya’nın Ukrayna savaşının başlamasının ardından kendisine dönük yaptırımlara yanıt olarak Avrupa’ya gaz akışını sınırlandırması ve Kuzey Akımı boru hattını devre dışı bırakması sebebiyle Almanya kış aylarında enerji kriziyle karşı karşıya.

Almanya’da yapılan açıklamalarda, ülkede kış aylarında elektrik kesintileri yaşanabileceği, doğalgaz kullanımına sınırlamalar getirilebileceği ve sanayi faaliyetlerinde aksaklıklar olabileceği belirtilmişti. Olası bir enerji krizinin Avrupa’nın en büyük ekonomisini resesyona sokması bekleniyor.

Scholz'un Covid-19 testi pozitif

Orta Doğu gezinin ardından ülkesine dönen Olaf Scholz’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Alman haber ajansı dpa, Olaf Scholz ve Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. Scholz’ün izolasyona alındığı ifade edildi.