Almanya Rusya'daki seferberlikten kaçanlara iltica hakkı tanıyacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik kararını açıklamasının ardından askere gitmeyi reddeden Rusya vatandaşlarına Almanya'dan iltica hakkı sinyali geldi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte ülkenin Rusya'da askere alınmaktan kaçanlara iltica hakkı tanıyacağını doğruladı.

Faeser "Ciddi baskıyla tehdit edilen asker kaçakları kural olarak Almanya'da uluslararası koruma elde edebilir" dedi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da "kısmi seferberlik" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görünen o ki birçok Rus anayurdunu terk ediyor. Putin'in yolundan nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da memnuniyetle karşılanır" ifadelerini kullandı.