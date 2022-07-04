Scholz'dan enflasyon açıklaması: 'Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız'

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Almanya'daki fiyat artışlarına karşı çözümler geliştirmek amacıyla patronlar ve sendikaların üst düzey temsilcileri ile yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarını ele almak üzere bir araya geldi.

T24'ün haberine göre, görüşme sonrasında açıklama yapan Scholz, toplantının amacının, Almanya'daki fiyat artışlarıyla mücadele için ortak çözümler geliştirmek olduğunu ve sonbaharda toplantının sonuçlarını almayı beklediklerini belirtti. Devam eden fiyat artışlarının yurttaşlar üzerindeki etkisinin bir süre daha hissedileceğini vurgulayan Scholz, "Mevcut kriz, birkaç ay içinde bitmeyecek. Bu durumun, öngörülebilir gelecekte değişmeyeceğine hazırlıklı olmalıyız. Başka bir deyişle, tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız" dedi.

Mevcut krizin, 1970 enflasyon krizini anımsattığını söyleyen Scholz, "Ülke olarak bu enflasyon krizini ancak el ele verirsek ve çözümler üzerinde anlaşırsak iyi bir şekilde atlatabiliriz. Ukrayna'daki savaşın etkileri ve küresel pandemi tarafından engellenen tedarik zincirleri genel bir belirsizlik yarattı" diye konuştu.

Scholz, patron ve sendika temsilcileriyle enerji ve enflasyon konusunda düzenli olarak bir araya geleceklerini aktardı.

Avro para biriminin kullanıldığı ülkelerde mayıs ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziran ayında yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Almanya'da ise yıllık enflasyon yüzde 7,6 olarak açıklanmıştı.