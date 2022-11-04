Scholz'dan Çin ziyareti için zaman tanımı: 'Kurala dayalı düzene meydan okunan büyük bir gerilim dönemi'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Birliği'nden ve koalisyon hükümetindeki Yeşiller ve Liberallerden eleştirilere yol açan Çin ziyareti başladı.

Scholz sabah saatlerinde Pekin'deki havalimanına inen uçakta yapılan Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Scholz'a "Etkili büyük güçler olarak Çin ve Almanya bu kaotik ve değişen durumda dünya barışına ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak için birlikte çalışmalı" dedi.

Çin devlet televizyonu CCT'nin haberine göre Şi, Scholz ile bir araya gelişinin iki ülke arasındaki ilişkilerde "bundan sonraki aşama"yı kolaylaştıracağını söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz da ziyaretinin Ukrayna'daki savaşın "kurala dayalı düzene meydan okuduğu büyük bir gerilim dönemine" denk geldiğini söyledi. Scholz "Şimdi dünyanın karşı karşıya olduğu meydan okumalar ve Avrupa ile Çin arasında ikili ilişkiler hakkında somut ve doğrudan karşılıklı konuşabileceğiz" dedi.

Scholz görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi, dünyadaki açlık, iklim değişikliği ve diğer ülkelerdeki borç sıkıntısını da konuşacaklarını dile getirdi.