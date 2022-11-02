Çin Devlet Başkanı Şi, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le yaptığı görüşmede, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamındaki liman ve demir yolu projelerini hızlandırma çağrısında bulundu.

Projelerin, Çin'den Avrupa'ya uzanan tarihi İpek Yolu güzergahı ve deniz bağlantısındaki ticareti canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi için emsal nitelikte olduğunu vurgulayan Şi, bu kapsamda Pakistan'ın batısındaki Gwadar Limanı'nın destekleyici altyapı çalışmalarının tamamlanarak bölgesel kalkınmadaki itici rolünün açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

Demiryolu projesi

Şi ayrıca ülkenin en büyük kenti Karaçi'yi kuzeydeki Peşaver ile doğudaki diğer şehirlere bağlayan ML-1 Demir Yolu ile Karaçi Çevre Demir Yolu'ndaki restorasyon ve geliştirme çalışmalarının erken tamamlanabilmesi için gereken koşulların sağlanmasının önemini belirtti.

Çin'in Sincan Özerk Bölgesi ile Pakistan'ın güneyini demir yolu, kara yolu ve enerji nakil hatları ile birbirine bağlamayı amaçlayan CPEC projelerinin toplamda yaklaşık 62 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Projeler son dönemde Covid-19 salgınının yol açtığı kısıtlamalar ayrıca tedarik zincirlerindeki sorunlar ve finansman teminindeki sıkıntılar nedeniyle yavaşlamıştı. Pakistan'da bu yıl yaşanan sel felaketinin yarattığı yıkım da İslamabad yönetimini, kaynakları yeniden inşa çabalarına aktarma zorunluluğuyla karşı karşıya bıraktı.

Öte yandan Şi, Şerif ile görüşmesinde CPEC projelerinde çalışan Çin vatandaşlarının güvenliğine dair endişeleri de dile getirdi.

Ülkenin batısındaki Belucistan bölgesinde Belucistan Kurtuluş Ordusu, Pakistan'daki Çin vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirmişti.

Şerif'in Çin ziyareti dikkat çekti

Pakistan Başbakanı Şerif, Çin Komünist Partisi'nin önceki hafta düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk devlet başkanlarından biri oldu.

Nisanda göreve gelen Şerif'in Çin'e yaptığı ilk ziyaretinin iki ülke arasında ekonomik iş birliğine odaklanması dikkati çekti.

Pekin yönetimi, Pakistan ile ikili ilişkisini "her koşulda üst düzey stratejik iş birliği" olarak tanımlıyor. İki ülke arasında çok sayıda ortak ulaştırma ve altyapı projesinin yanında diğer alanlarda da yatırım ve finansman ilişkisinin arttığı gözleniyor.

Çin ve Pakistan'dan yuan takası için iş birliği mutabakatı

Çin ve Pakistan arasında sınır aşırı para transferlerinin Çin yuanı ile yapılabilmesine yönelik düzenlemeler için iş birliği mutabakatı imzaladı.

Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, düzenlemelerin iki ülkedeki işletmelerin ve finans kurumlarının karşılıklı para transferlerinde yuan kullanmasına olanak sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, para transferlerinin yuan ile yapılmasının ikili ticareti ve yatırımları kolaylaştıracağı kaydedildi.

İki ülke merkez bankaları arasındaki anlaşma, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Pekin'e yaptığı ziyarette imzalandı. (AA)