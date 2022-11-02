Hollanda Çin'in ülkede kurduğu iddia edilen polis merkezlerini kapatmasını istedi

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çin ülkede kurduğu iddia edilen söz konusu polis merkezlerinin derhal kapatılması gerektiği konusunda Çin'in Lahey Büyükelçisi Tan Cien'in bilgilendirildiğini kaydetti.

Hoekstra paylaşımında, Çin Büyükelçisi Tan'ın, bakanlığa çağrılarak söz konusu polis merkezleri hakkında açıklama istendiğini söyledi.

Hollanda'dan herhangi bir izin alınmadan söz konusu polis merkezlerinde Çin devleti adına faaliyet yürütüldüğüne değinen Hoekstra, Hollanda makamlarının bu merkezler hakkında araştırma yapacağını açıkladı.

Çin'in 'dünya genelinde merkezler kurduğu' iddiası

Merkezi İspanya'da bulunan Yasal Koruma Savunucuları Örgütü (Safeguard Defenders), 15 Eylül'de yayımladığı raporda Çin'in büyük bölümü Avrupa ülkelerinde bulunan 110 sınır aşırı polis merkezi kurduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Raporda söz konusu merkezlerin adli soruşturmaları yürütmek, muhaliflere gözdağı vermek ve iade anlaşmalarında öngörülen prosedürlerin dışında suçluları ülkeye dönmeye ikna etmek için kullanıldığı iddia edilmişti.

Hollandalı RTL televizyonunun araştırmacı gazetecilik platformu Follow the Money (FTM-Parayı Takip Et) ise Çin polisinin "yurt dışı hizmet bürosu" adıyla Hollanda’da en az iki polis merkezi kurduğunu öne sürmüştü. (AA)